Прирост числа продавцов на маркетплейсах России замедлился за 2022 год

Лидером по количеству продавцов остается Wildberries, говорится в исследовании платформы Tinkoff eCommerce

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Прирост активных продавцов на российских маркетплейсах заметно снизился за прошлый год: в первом квартале 2023 года их количество увеличилось всего на 21% в годовом выражении по сравнению с почти четырехкратным ростом в начале 2022 года. Об этом говорится в исследовании платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce, с которым ознакомился ТАСС.

Исследование основано на обезличенных данных 30 млн физических лиц - клиентов "Тинькофф" с 2019 года по 31 марта 2023 года на шести крупнейших российских маркетплейсах - Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", KazanExpress, AliExpress и "Сбермегамаркет". В расчетах учитывались только активные продавцы (получавшие выплаты от маркетплейса за последний квартал). В исследование также вошли результаты опроса более 1 тыс. клиентов Tinkoff eCommerce, которые ведут торговлю на маркетплейсах, и представителей бизнеса.

"С первого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года прирост активных продавцов на маркетплейсах снизился: их количество выросло всего на 21%", - отмечается в исследовании. Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года количество продавцов выросло в 4,6 раза в годовом выражении. В 2022 году динамика замедлилась: с прироста на 288% в первом квартале до 49% в октябре - декабре.

Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов, слова которого приводит платформа, отметил, что большой рост в 2020-2021 годах был обусловлен эффектом низкой базы и "золотой лихорадкой" маркетплейсов. Кретов заметил, что рост числа продавцов отражает как появление новых компаний на маркетплейсах, так и их существенный отток, если бизнес за определенное время не достигает необходимых оборотов.

"Помимо этого при насыщении экосистемы каждого маркетплейса происходит замена количества качеством. Это значит, что на площадки приходят более профессиональные продавцы, которые "живут" дольше и торгуют на нескольких платформах одновременно. В ближайшем будущем рынок станет расти не столько за счет появления новых, сколько за счет развития больших и сильных селлеров", - добавил он.

Работа с маркетплейсами

Доля продавцов, работающих одновременно с двумя площадками, за год выросла до 18% с 13%. Количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, за год выросло на 64%. На конец первого квартала 2023 года 78% продавцов ведут торговлю на одной площадке, 18% - на двух, 3% - на трех, 1% - на четырех и более площадках.

По данным Tinkoff eCommerce, доля Ozon по количеству продавцов за последний год выросла сильнее всего - до 34% в первом квартале 2023 года с 23% в январе - марте 2022 года. Лидером по количеству продавцов остается Wildberries, но его доля несколько снизилась (до 52% с 63% в январе - марте 2022 года).

Доля продавцов на "Яндекс Маркете" увеличилась до 10% в первом квартале текущего года с 8% годом ранее. "У остальных маркетплейсов доля продавцов за год практически не изменилась: 2% у KazanExpress и по 1% - у AliExpress и "Сбермегамаркета", - добавляется в исследовании.