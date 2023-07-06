В ЦБ сообщили, что массовое использование цифрового рубля в РФ возможно в 2025-2027 годах

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова полагает, что все россияне скоро смогут иметь возможность открывать кошельки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025-2027 годов. Об этом в интервью Forbes рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе. Этот процесс тоже поэтапный", - отметила она.

Скоробогатова рассказала, что как только закон о цифровом рубле будет принят, ЦБ и участники рынка начнут его пилотирование на реальных операциях с 13 банками, которые прошли все технические стадии подготовки.

"Напомню, что мы реализуем розничную модель. А именно: клиент сможет открыть кошелек в цифровых рублях через мобильное приложение любого из своих банков и там же инициировать переводы, а ЦБ, получая эти запросы, будет проводить операции на своей платформе", - отметила она.

Первый зампред регулятора подчеркнула, что "цифровой рубль - это не криптовалюта и не стейблкоин, где либо нет эмитента, либо не понятно, кто это". "ЦБ несет ответственность за выпуск и обращение цифровых рублей. Мы будем проводить операции на своей платформе, что тоже является своего рода гарантом надежности и бесперебойной работы. Мы вкладываем очень много усилий и технических средств в платформу, чтобы она была максимально защищена и операции были безопасными", - заключила она.