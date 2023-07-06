ЦБ не исключил преференции для граждан при оплате покупок цифровым рублем

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что в будущем может начаться "битва" программ лояльности банков и торговых сетей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ не исключил скидки и преференции для граждан при оплате покупок цифровым рублем по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП). Об этом в интервью Forbes рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Думаю, да, возможна аналогичная история [как при оплате покупок через СБП]. Мы видим, что ритейлеры активно подключают оплату по СБП, и за счет экономии на эквайринге предлагают своим клиентам баллы, бонусы, подарки и т. д. <…> Цифровой рубль позволит наконец-то осуществить давнюю мечту бизнеса - комиссия 0,3% от платежа", - отметила она.

Скоробогатова напомнила, что операции с цифровыми рублями будут проходить на инфраструктуре ЦБ, основная нагрузка с точки зрения ресурсов и затрат ляжет на регулятора. "У нас нет цели получить коммерческий доход от платежей в цифровых рублях, и мы можем рассматривать возможность установки низкого тарифа. Если говорить о программах лояльности и кешбэке при оплате цифровыми рублями, то такие программы, скорее, начнут предлагать сами торговые точки за счет снижения издержек на прием оплаты в цифровых рублях. И я думаю, что в обозримом будущем мы увидим "битву" программ лояльности банков и торговых сетей. В любом случае от такой борьбы потребитель только выиграет", - отметила она.