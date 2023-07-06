Более 360 земельных участков без торгов доступны бизнесу на инвесткарте Подмосковья

Срок предоставления услуги составляет 44 дня

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Предприниматели Московской области могут подобрать земельный участок без проведения торгов на инвестиционной карте Московской области, сейчас на ресурсе доступно почти 370 таких участков, об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Для удобства предпринимателей в этом году мы обновили инвестиционную карту региона. Например, теперь карта позволяет бизнесу не только онлайн подобрать земельный участок, доступный для реализации инвестпроекта по упрощенной процедуре - без проведения торгов, но и сразу же подать заявку на его получение. Таким образом, получить меру поддержки стало еще удобнее. Срок предоставления услуги - 44 дня. Сегодня на инвестиционной карте размещено 369 таких участков", - сказала Зиновьева.

Она рассказала, что, к примеру, в рамках сервиса в этом году земельный участок для строительства гостиничного комплекса в Сергиево-Посадском городском округе уже получила компания "Стрелецкая слобода".

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что в соответствии с условиями передачи земли, впоследствии при выполнении инвестиционных обязательств, компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.