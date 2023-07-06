Red Wings сообщила, что завершит сделку по покупке грузовой авиакомпании до конца лета

Гендиректор Евгений Солодилин отметил, что авиакомпания будет опираться на отечественную авиационную технику

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings завершит сделку по покупке крупной грузовой авиакомпании в июле - августе 2023 года. Об этом в четверг заявил генеральный директор компании Евгений Солодилин.

"Заканчиваем сделку по покупке одной из грузовых авиакомпаний, которая существовала на рынке. Эта компания очень крупная, сделку эту мы завершим в июле-августе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Солодилин отметил, что компания будет опираться на отечественную авиационную технику, в частности, Red Wings обратилась в Объединенную авиастроительную корпорацию и "Ильюшин Финанс Ко" по грузовому самолету Ил-96. "Планируем Ил-96 уже поставить под сертификат грузовой авиакомпании", - подчеркнул он.

По словам Солодилина, долговая нагрузка компании Red Wings была сокращена с 11 млрд до 4,7 млрд рублей. Гендиректор авиакомпании добавил, что основное повышение прибыли связано с тем, что была "полностью перестроена с августа вся маршрутная сеть".