6 июля, 05:05

Red Wings сообщила, что завершит сделку по покупке грузовой авиакомпании до конца лета

Гендиректор Евгений Солодилин отметил, что авиакомпания будет опираться на отечественную авиационную технику

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings завершит сделку по покупке крупной грузовой авиакомпании в июле - августе 2023 года. Об этом в четверг заявил генеральный директор компании Евгений Солодилин.

"Заканчиваем сделку по покупке одной из грузовых авиакомпаний, которая существовала на рынке. Эта компания очень крупная, сделку эту мы завершим в июле-августе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Солодилин отметил, что компания будет опираться на отечественную авиационную технику, в частности, Red Wings обратилась в Объединенную авиастроительную корпорацию и "Ильюшин Финанс Ко" по грузовому самолету Ил-96. "Планируем Ил-96 уже поставить под сертификат грузовой авиакомпании", - подчеркнул он.

По словам Солодилина, долговая нагрузка компании Red Wings была сокращена с 11 млрд до 4,7 млрд рублей. Гендиректор авиакомпании добавил, что основное повышение прибыли связано с тем, что была "полностью перестроена с августа вся маршрутная сеть". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация