В Москве к нацпроекту "Производительность труда" подключились 87 субъектов МСП за 1,5 года

Министр правительства города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что совокупный экономический эффект субъектов МСП от реализации нацпроекта составил более 500 млн рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия составляют более половины московских участников национального проекта "Производительность труда", за полтора года к нацпроекту присоединились 87 субъектов МСП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Малые и средние предприятия Москвы активно участвуют в национальном проекте "Производительность труда" в целях повышения эффективности бизнеса - за полтора года реализации нацпроекта к нему присоединилось 87 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), или более половины всех участников", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, МСП в силу своей мобильности оперативно реагирует на внешние и внутренние изменения, что позволяет им своевременно перестраивать бизнес-процессы, быстро выводить на рынок новые продукты и занимать новые ниши. Инструменты национального проекта дают возможность компаниям из сегмента МСП отрегулировать именно те направления в бизнесе, которые нуждаются в точечной настройке, устранять возникающие проблемы и повышать эффективность работы за счет поиска внутренних резервов.

На сегодняшний день 28 малых и средних компаний, или почти каждый третий участник нацпроекта в сегменте МСП, уже завершили этап совместной работы с экспертами на пилотном потоке и приступили к тиражированию полученного опыта на остальные участки бизнеса, подчеркнула министр.

"С начала 2022 года средняя выработка малых и средних предприятий - участников нацпроекта увеличилась почти на 40%, а время протекания процессов сократилось на 38%. Совокупный экономический эффект субъектов МСП от реализации нацпроекта составил более 500 млн рублей, или около 30% от общего объема всех участников нацпроекта "Производительность труда". Высвобожденные средства компании могут инвестировать в новые технологии и улучшать качество продукции", - добавила Багреева.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.