Бюджет получил в 2022 году более 59 млрд рублей неучтенных в прогнозе доходов

Кроме того, в неучтенные доходы вошли акциз на жидкую сталь в размере 4,9 млрд рублей, а также возвраты остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов на 3,7 млрд рублей, сообщили в Счетной палате

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский бюджет получил в прошедшем году 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 59,123 млрд рублей, исключая доходы, полученные за рубежом, сообщает Счетная палата РФ в докладе об исполнении бюджета Минфином за 2022 год.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минфина.

"В федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом) в 2022 году поступило 245 видов (подвидов) доходов, не учтенных в прогнозе поступлений при формировании основных параметров Федерального закона №390-ФЗ, на общую сумму 59 123,8 млн рублей. Около 60% указанной суммы приходится на невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет (17 255,2 млн рублей); НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации (10 020,1 млн рублей)", - говорится в тексте доклада.

Кроме того, в неучтенные доходы вошли акциз на жидкую сталь в размере 4,9 млрд рублей, а также возвраты остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов - они составили 3,7 млрд рублей.

В докладе Счетная палата в целом заключает, что бюджетная отчетность министерства за 2022 год достоверно отражает финансовое положение Минфина.