"Удоканская медь" запустит производство на Удокане до конца года

Компания планирует выйти на проектную мощность производства в конце 2024 года, сообщил гендиректор Алексей Ящук

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" готовится запустить первый пусковой комплекс на Удокане до конца текущего года, гидрометаллургический завод - в начале 2024 года, сообщили ТАСС в компании.

"Старт первого пускового комплекса состоится до конца текущего года. Сегодня комбинат находится в шаге от завершения строительства, и мы сконцентрированы на проведении пусконаладочных работ, холодных и горячих испытаний оборудования. В текущем году, как и планировалось, мы запустим в работу обогатительную фабрику, в начале следующего года - гидрометаллургический завод", - рассказали ТАСС в "Удоканской меди". Первая и вторая очереди на ГМК "Удокан" обеспечат ежегодную переработку около 40 млн тонн руды и производство около 400 тыс. тонн меди, уточнили в компании.

Гендиректор компании Алексей Ящук в интервью журналу "Глобус" также рассказал, что компания планирует выйти на проектную мощность производства в конце 2024 года. "В рамках первой очереди она достигнет 15 миллионов тонн руды в год с выпуском до 150 тысяч тонн меди", - отметил он.

Кроме того, Ящук сообщил, что компания поставляет часть продукции на российский рынок, но приоритетным направлением для них являются страны АТР. "А своих потребителей мы видим как на внутреннем рынке, так на внешнем. При этом приоритетным направлением остаются страны АТР, в частности, Китай, - уточнил он.

"Удоканская медь" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Ресурсы крупнейшего в России месторождения в соответствии с классификацией JORC оцениваются в 26,7 млн тонн меди, ее содержание в руде по JORC - 0.97%. Месторождение находится в Каларском округе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.