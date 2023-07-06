"Удоканская медь" планирует запустить вторую очередь на Удокане в 2028 году

Компания провела работу по поиску поставщиков основного оборудования и получила предварительные технико-коммерческие предложения, сообщил гендиректор Алексей Ящук

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Разработка международного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта второй очереди строительства на Удокане завершена, ее запуск планируется в 2028 году, сообщили ТАСС в "Удоканской меди".

"Предварительно мы планируем запуск второй очереди Удоканского проекта в 2028 году. На сегодня разработано ТЭО проекта второй очереди ГМК "Удокан", а также технологический регламент для проектирования мощностей производительностью 24-28 млн тонн руды в год ", - сказали в компании.

Кроме того, "Удоканская медь" провела работу по поиску поставщиков основного оборудования и получила предварительные технико-коммерческие предложения, рассказал в интервью журналу "Глобус" гендиректор "Удоканской меди" Алексей Ящук. "Сейчас мы проводим консультации с проектными и научными институтами, независимыми консалтинговыми компаниями", - добавил он.

Ранее компания сообщала, что разработка международного технико-экономического обоснования проекта второй очереди строительства на Удокане находится в активной фазе, а компания сможет приступить к проектированию в начале 2023 года.

О компании

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.