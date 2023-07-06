Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что амбассадоры бизнес-сообщества города помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества Москвы приступили к работе в дружественных странах, в этом году география новой программы Московского экспортного центра расширится еще на три страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Амбассадоры московского бизнес-сообщества будут продвигать товары и услуги городских предприятий в дружественных государствах. Первые представители приступили к работе в Индии, Египте и Таиланде. До конца года география новой программы Московского экспортного центра (МЭЦ) расширится еще на три страны", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, амбассадоры помогут предпринимателям найти надежных партнеров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Еще одна их важная задача - формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий.

Амбассадоры столичного бизнеса возьмут на себя взаимодействие с покупателями и партнерами, требующее очных переговоров и личного присутствия компании в стране. Кроме того, через представителей производители смогут узнать, какие товары пользуются спросом в конкретном регионе. Благодаря новой программе выходить на международные рынки станет проще.

"Москва заинтересована в развитии отношений с дружественными странами и активно поддерживает это направление. Сейчас инструментарий Московского экспортного центра включает более 30 сервисов для экспортеров - от участия в международных выставках до продвижения через зарубежные маркетплейсы", - добавили в пресс-службе.

Благодаря комплексному подходу столичные компании за год укрепили сотрудничество и заключили новые контракты с партнерами из 26 государств, в том числе в Латинской Америке, Африке, Азии, СНГ и на Ближнем Востоке.