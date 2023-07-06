Маск считает, что Tesla может достичь полностью автономного вождения в 2023 году

По мнению главы компании, эта технология приведет к более частому использованию автомобилей

ШАНХАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Компания Tesla близка к созданию собственной технологии полностью автономного вождения, значительный прогресс может быть достигнут позднее в текущем году. Об этом сообщил в пятницу глава компании Илон Маск, выступивший в режиме онлайн на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

"Мы чувствуем, что очень близки к состоянию полностью автономного вождения без вмешательства человека. Мы уже протестировали это на дорогах Соединенных Штатов, и теперь нам редко требуется ручное вмешательство", - сказал он.

По его прогнозу, позже в этом году компания может достичь полностью автономного вождения. "Таким образом, хотя это все еще прогноз, я думаю, что необходимо достичь полностью автономного вождения <...>, что, вероятно, будет реализовано позже в этом году", - пояснил Маск.

По его мнению, соответствующая технология приведет к более частому использованию автомобилей. При обычных условиях, считает глава Tesla, семейный автомобиль используется примерно 10-20 часов в неделю, а с полностью автономным вождением это время может возрасти до 168 часов в неделю.

Маск также сообщил, что компания заинтересована в распространении своей технологии автономного вождения среди других автопроизводителей.