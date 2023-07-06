На востоке Москвы появится торговый объект с автосервисом

Суммарная поэтажная площадь объекта составит 223 кв. м

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Торгово-бытовой объект с автосервисом планируют построить в районе Соколиная Гора на участке площадью около 0,03 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг.

"В районе Соколиная Гора может появиться торгово-бытовой объект с автосервисом. Новый объект планируется построить по адресу: 1-й Кирпичный пер., вл. 2, стр. 1 (ВАО). <...> На участке площадью около 0,03 га планируется построить торгово-бытовой объект с обслуживанием транспорта - автосервисом, автомойкой. Суммарная поэтажная площадь такого объекта составит 223 кв. м. Инвестор будет определен по результатам торгов", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что земельный участок свободен от объектов капитального строительства. Рядом расположена жилая застройка - таким образом, жители получат товары и услуги шаговой доступности.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина размещена информация о развитии района Соколиная Гора: в частности, за последнее время здесь построен ФОК с крытыми теннисными кортами, благоустроены соцобъекты.