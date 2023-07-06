Уровень безработицы в Москве снизился до 0,34%

Показатель стал самым низким за последние пять лет

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве сократился до 0,34% и стал самым низким за последние пять лет. Более 450 тыс. вакансий доступно в агрегированной базе службы занятости, сообщила в четверг журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы живем в мегаполисе с диверсифицированным и одним из крупнейших рынков труда в мире. Он насчитывает 7,3 млн человек. Несмотря на кризисы последних лет, столичный рынок демонстрирует стабильность. Пандемия и уход иностранных компаний только подтвердили его устойчивость, способность быстро адаптироваться и успешно справляться со всеми вызовами. Москва - один из самых благополучных городов с точки зрения безработицы. Сейчас ее уровень составляет 0,34%. Число горожан, официально признанных безработными, насчитывает 24,8 тыс. человек. Это самые низкие показатели в столице за последние пять лет", - сказала Ракова.

По ее словам, с января по июнь 2023 года показатель уменьшился на 0,05 процентных пункта. В агрегированной базе службы занятости горожанам доступно более 450 тыс. актуальных предложений от работодателей из всех отраслей рынка. На одного кандидата в Москве приходится 18 предложений о работе.

Высокий спрос на персонал отмечается в промышленной отрасли. Лучшие предприятия Москвы при поддержке службы занятости ведут подбор тысячи сотрудников - монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных работ, токарей, наладчиков оборудования, инженеров-конструкторов, технологов, электроников и испытателей. В сфере IT сохраняется спрос на программистов-разработчиков, руководителей проектов, тестировщиков, специалистов по информационной безопасности, перечислила заммэра.

"Москва отличается не только большим выбором вакансий, но и активным трудоустройством. С начала запуска в 2019 году масштабной трансформации службы занятости при поддержке наших специалистов нашли работу около 490 тыс. горожан, из них порядка 130 тыс. - с начала прошлого года", - добавила Ракова.