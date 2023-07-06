Пользователи РФ могут скачать Threads из App Store, но приложение не открывается

Аналог Twitter также доступен для Android в Google Play

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские пользователи начали получать уведомления о возможности скачивания приложения Threads, аналога Twitter от Meta (ее деятельность запрещена на территории РФ) из магазина приложений на платформе iOS App Store, передают корреспонденты ТАСС. Приложение также доступно для Android в Google Play.

"Предзаказанное вами приложение, Threads, an Instagram app (Instagram, Inc.),(принадлежит Meta, ее деятельность запрещена на территории РФ) уже доступно в App Store. Чтобы загрузить его, перейдите на устройство, с которого был оформлен предзаказ, и нажмите "Просмотреть приложение" ниже. Приложение также будет автоматически загружено на все устройства со включенной функцией автозагрузки" - сообщается в уведомлении.

Приложение также можно скачать на смартфон на iOS, однако при запуске выдает оповещение: "К сожалению, ваш аккаунт не соответствует условиям для использования Threads. Попробуйте войти через другой аккаунт".

Ранее сообщалось, что приложение Threads - аналог Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) - стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля).