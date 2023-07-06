Набиуллина заявила, что низкая инфляция еще не стала якорем экономики

По словам главы ЦБ, режим таргетирования инфляции и плавающего курса рубля показали эффективность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Режим таргетирования инфляции и плавающего курса рубля показали эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период, но низкая инфляция пока еще не стала якорем экономики, к этому нужно стремиться. Об этом сообщила в ходе Финансового конгресса Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики - таргетирование инфляции и плавающий курс - он показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена, как в период острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться", - сказала она.

Как объяснила Набиуллина, таргетирование инфляции и плавающий курс рубля дают гибкость во время шоков, экономика легче "абсорбирует" все негативные события. "И второе, это дает экономике номинальные данные, которые позволяют расширять горизонты планирования", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина также добавила, что для становления низкой инфляции якорем экономики нужно время. "Чтобы было доверие и понимание, что после каждого шока, скачка инфляции, мы обязательно возвращаем инфляцию к цели", - добавила она.

Согласно последним прогнозам регулятора, ЦБ планирует достигнуть цели по инфляции в 4% к 2024 году.