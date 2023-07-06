Набиуллина прокомментировала динамику курса рубля

По словам главы ЦБ РФ, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движения курса рубля, однако плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации. Такое мнение на Финансовом конгрессе Банка России озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс - это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике", - сказала она, подчеркнув, что попытки влиять на плавающий курс заканчиваются "периодами глубокой девальвации".

Набиуллина при этом призвала не строить "теории заговора" о слабом рубле в интересах бюджета. Она также отметила, что сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и регулятор будет учитывать их при принятии решений по ключевой ставке.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 93 рублей впервые с 28 марта 2022 года, евро превысил 102 рубля также в впервые с конца марта 2022 года.