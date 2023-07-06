Аксаков заявил, что объективная стоимость рубля находится на уровне 70 рублей за доллар

По мнению главы думского комитета по финансовым рынкам, к этому значению рубль может вернуться до конца 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Объективная стоимость рубля сейчас находится на отметке 70 рублей за доллар, сообщил журналистам глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его мнению, к этому значению рубль может вернуться уже до конца года.

"Я думаю, что 100 рублей за доллар - это необъективная отметка. Если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит. На самом экономика мощно развивается именно в тех секторах, которые связаны с машиностроением, строительством. Поэтому в базовых отраслях ситуация вполне благоприятная, поэтому такое падение курса даже", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Глава думского комитета полагает, что на ближайшем заседании Банк России увеличит ставку на 50 базисных пунктов, чтобы "остудить пыл игроков на рынке". Он добавил, что причинами ослабления рубля в том числе являются выкуп акций российских компаний у нерезидентов (в частности, акций "Магнита"), а также дисбаланс спроса и предложения. "Очевидно, расходы на новые территории повлияли [на ослабление курса] и цена на российскую нефть", - добавил он.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.