Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля. Евро поднялся выше 102 рублей

Юань рос до 12,89 рубля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля, евро превышал 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 10:25 мск, доллар рос на 2,4% - до 93,19 руб. Евро достигал 102,007 рубля, прибавляя 3,04%, свидетельствуют данные на 10:34 мск.

К 10:47 мск доллар находился на уровне 93,69 рубля (+2,95%). В то же время евро прибавлял 2,88%, поднимаясь до 101,85 рубля, а юань рос на 2,77%, до 12,89 рубля.

Индекс Мосбиржи к этому времени рос на 0,93% - до 2 831,09 пункта, индекс РТС теряет 1,63%, опускаясь до 953,52 пункта.