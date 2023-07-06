Глава Бундесбанка предсказал введение цифрового евро через четыре года

Йоахим Нагель назвал введение цифровой валюты "вполне логичным и последовательным" шагом со стороны европейских центробанков

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Цифровой евро будет введен как новая валюта уже через четыре года, считает президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"Реализация этой задачи не является тривиальной, но я думаю, что это реалистичный временной горизонт", - приводит его слова DPA. Нагель назвал введение цифровой валюты "вполне логичным и последовательным" шагом со стороны европейских центробанков, который поспособствует "укреплению безопасности [их финансовой] инфраструктуры". По его мнению, цифровой евро "повторит историю успеха евро".

Обсуждения по вопросу создания цифровой версии европейской валюты ведутся уже несколько лет. В конце июня Еврокомиссия представила предложения по введению соответствующей правовой базы. Ожидается, что новая валюта будет законным платежным средством, которое, впрочем, не заменит собой банкноты и монеты. По задумке Брюсселя, цифровой евро станет альтернативой поставщикам платежных услуг, не базирующимся в Европе, таким как американская платежная система PayPal.

Окончательное решение о его введении еще не принято. Критики обращают внимание на то, что в ЕС существует множество вариантов электронных платежей. В октябре ЕЦБ намерен принять решение о том, продолжать ли разработку цифровой евровалюты.

Создание цифровых национальных валют активно ведется в Индии, Китае, Сингапуре и США. В ЦБ РФ в конце июня заявили, что в ближайшее три-пять лет такие формы национальных валют появятся в обращении.