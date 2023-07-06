Эксперты прогнозируют рост продаж автомобилей в России в 2023 году до 1 млн

Как отметили в Ассоциации европейского бизнеса, это существенный рост относительно 2022 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в 2023 году могут вырасти на 45,6% и составить 1 млн авто. Об этом заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе презентации обновленного пресс-релиза по продажам автомобилей.

"Мы корректируем наш прогноз на 2023 год. И мы считаем, что общий рынок продаж автомобилей в России должен закрыться в этом году на уровне 1 млн, плюс-минус. Это существенный рост относительно 2022 года", - сказал он.

Одной из причин корректировки прогноза ассоциации Калицев назвал более амбициозные производственные планы, которые озвучивают компании, имеющие в России локальное производство.

"Второе - это появление большого количества новых игроков, которые озвучили уже свои планы по выходу на российский рынок, либо которые сейчас готовят выход на российский рынок во втором полугодии. <…> И, конечно, это альтернативный импорт. Он сейчас продолжается. Но, все-таки нам кажется, что доля его будет постепенно снижаться", - добавил он.

Ранее в январе АЕБ прогнозировала рост продаж на российском авторынке в 2023 году на 12% - до 770 тыс. авто.

По данным ассоциации, по итогам 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились почти на 59% по сравнению с 2021 годом, до 687 тыс. единиц.