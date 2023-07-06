Сбер профинансирует выпуск автомобилей китайских брендов в России на 10 млрд рублей

Речь идет о брендах Kaiyi, BAIC и SWM

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбербанк планирует вложить 10 млрд рублей в создание сборочных мощностей для производства автомобилей китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM в России. Банк также финансирует поставки автомобилей и техники китайских брендов в дилерские центры РФ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Для развития локального производства автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде Сбербанк открыл предприятию лимит в 3 млрд рублей и уже получил заявку на увеличение финансирования до 10 млрд рублей. На заводе уже стартовало производство девяти моделей автомобилей трех китайских брендов (Kaiyi, BAIC и SWM), а до конца 2023 года модельный ряд увеличится до 20 наименований. С 2024 года предприятие планирует выпускать более 100 тыс. автомобилей в год", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "СберЛизинг" начал сотрудничать с китайской автомобилестроительной компанией FAW (ООО "Фав-Восточная Европа") в 2021 году и сегодня лидирует по объему продаж в лизинг данного бренда в России. Продажи техники FAW в "СберЛизинге" в первом полугодии 2023 года выросли на 80% по сравнению со второй половиной 2022 года. "СберФакторинг" заключил контракт с дистрибьютором техники FAW (ООО "Фав-Восточная Европа") на финансирование поставок автомобилей в сеть дилерских центров. Благодаря факторингу дилеры смогут получить отсрочку оплаты до 180 календарных дней, 30 из которых оплатит FAW, что позволит сохранить оборотные средства в бизнесе, увеличить количество поставляемых автомобилей и, следовательно, продажи.

"Мы видим большой интерес автопроизводителей КНР к российскому рынку и встречный интерес со стороны частных покупателей и бизнеса, поскольку авто китайских брендов зачастую выигрывают у конкурентов по соотношению цены и качества. Поэтому корпоративно-инвестиционный блок Сбера совместно с нашими дочерними компаниями активно работают с китайскими партнерами, помогая развивать дилерскую сеть и сборку авто на территории России. Уверен, что это даст отрасли новый импульс к росту и успешно заместит ушедшие из страны западные автобренды", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.