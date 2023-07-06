Строительство автомобильного моста через затон Новинки в Москве выполнено на 90%

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что возведение этого моста является ключевым элементом формирующегося участка магистральной улично-дорожной сети

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительная готовность автомобильного моста на ЗИЛе оценивается в 90%. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство автомобильного моста на территории комплексного развития ЗИЛ выходит на финишную прямую. На данный момент строительно-монтажные работы выполнены на 90%. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия основного хода будущей магистрали - проезжей части и тротуаров. Площадь работ составила 8 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы напомнил, что строительство этого моста является ключевым элементом формирующегося участка магистральной улично-дорожной сети. Мост свяжет набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом города и позволит сформировать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (строительное подразделение Группы компаний "Мосинжпроект" - генподрядчика по строительству объекта) Константин Маслаков, на объекте продолжается монтаж барьерного ограждения, устройство сети освещения и инженерных систем. "В рамках реализации объекта ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы новые светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации. В ближайшее время планируем приступить к нанесению дорожной разметки, установке информационных дорожных указателей и знаков", - сказал Маслаков.

Он добавил, что в рамках проекта продолжается формирование прилегающей к мосту улично-дорожной сети и комплексное благоустройство территории.

"Строительство моста - часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода им. Лихачева. Мост свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить участки Третьего транспортного кольца (ТТК), Варшавское шоссе и проспект Андропова", - заключили в пресс-службе строительного комплекса.