Китай объяснил введение ограничений на экспорт галлия и германия

Как отметила официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин, решение приняли для поддержания национальной безопасности

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, для поддержания национальной безопасности. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин.

"Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях", - сказала Шу Цзюэтин. Она добавила, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом подобных товаров.

"Цель [экспортного контроля] заключается в том, чтобы поддерживать национальную безопасность и лучше выполнять международные обязательства", - отметила представитель Минкоммерции КНР.

Шу Цзюэтин указала, что экспортный контроль не является полным запретом на экспорт, субъекты, заявка которых соответствуют правилам контроля, получат необходимое разрешение. Она добавила, что введенный властями Китая экспортный контроль не направлен против какой-либо конкретной страны. Перед публичным введением ограничений КНР уведомила о новых мерах США и ЕС, сказала Шу Цзюэтин.

Ранее Министерство коммерции КНР объявило об ограничении на экспорт галлия и германия с 1 августа.

Германий используется в солнечных батареях и волоконной оптике. Металл может использоваться в военных целях, например, в очках ночного видения. Галлий используется для производства арсенида галлия - химического соединения, из которого можно производить радиочастотные чипы для мобильных телефонов и спутниковой связи.

По данным европейской отраслевой ассоциации Critical Raw Materials Alliance, Китай производит около 60% германия и порядка 80% галлия в мире.