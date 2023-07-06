Набиуллина: стабильность экономики и ее трансформация не являются противоположностями

По словам главы Банка России, финансовая система должна будет поддерживать глобальную структурную трансформацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Стабильность экономики и ее трансформация - это не противоположности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пленарной сессии на Финансовом конгрессе Банка России. В настоящих условиях финансовая система должна будет поддерживать глобальную структурную трансформацию, добавила она.

"Нужны ресурсы для структурной трансформации экономики <…> Стабильность и трансформация экономики - это не альтернативы, не противоположности. Необходимы рост и низкая инфляция. Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции - они бывают только на базе низкой предсказуемой инфляции", - подчеркнула глава регулятора.

Она добавила, что в России сегодня происходит изменение многих пропорций в экономике. "Например, заменяется пропорция внешнего и внутреннего спроса - происходит активное импортозамещение, внешний спрос - тоже меняется география, это требует инфраструктурных проектов, направленных, например, на Восток", - пояснила она.