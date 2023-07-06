В России продажи новых легковых автомобилей и LCV в июне выросли на 133%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи за I полугодие выросли на 133%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в июне 2023 года выросли на 133% по сравнению с июнем прошлого года и составили 87,3 тыс. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. При этом продажи автомобилей по итогам I полугодия в России выросли на 9,9% - до 428,3 тыс. штук.

"По информации, предоставленной АО "Паспорт промышленный консалтинг", о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам июнь 2023 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 133%, или на 49 872 штуки по сравнению с июнем 2022 года, и составил 87 357 автомобилей. По первому полугодию рынок вырос на 9,9%", - отмечается в сообщении.

При этом, по информации Комитета автопроизводителей, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи автомобилей в июне текущего года выросли на 88,3% по сравнению с июнем 2022 г. и составили 52,3 тыс. авто. По результатам первого полугодия 2023 года рынок сократился на 3,1% - до 359 тыс. авто.