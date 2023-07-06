Греф заявил, что структурной трансформацией нужно заниматься в спокойное время

По словам главы Сбербанка, это и делал ЦБ РФ в последние 8-10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что структурной трансформацией нужно заниматься в относительно спокойные времена, что и делал Банк России в последние 8-10 лет. Такое мнение он высказал, выступая на Финансовом конгрессе Банка России

"Любая трансформация делается в спокойное время, чем ЦБ и был занят. За последние 8-10 лет была проделана огромнейшая работа. Сейчас у нас около 300 банков есть, и можно заявлять о том, что банковский сектор в этом году много заработает, слава богу, что он много заработает, в прошлом году он не очень много заработал", - отметил он.

Греф подчеркнул, что, если говорить о трансформации, нужно понимать "что и куда трансформировать". "Сейчас я не очень понимаю что трансформировать, а куда мы шли 10 лет - это понятно и результаты можно проверить и пощупать", - указал он, отметив, что в российском финансовом секторе сейчас есть хороший фундамент.