6 июля, 08:00,
обновлено 6 июля, 08:04

ФТС перечислила в бюджет в I полугодии 2,87 трлн рублей

Также с начала 2023 года таможенные органы зарегистрировали более 1,93 млн деклараций на товары

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Таможенные органы РФ перечислили в бюджет 2,87 трлн рублей с начала года. Об этом в четверг сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

"За январь - июнь 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 866,7 млрд рублей", - говорится в публикации.

С начала года таможенные органы зарегистрировали более 1,93 млн деклараций на товары. Из них 83,2% были зарегистрированы автоматически.

По заявлению ФТС, в результате применения риск-ориентированной системы доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,05%. Доля деклараций с досмотром для экспорта - 0,23%, для импорта - 1,38%. 

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