"Яндекс" внедрил нейросеть в свой браузер для пересказа текстов

Полученные тезисы можно прочитать за 30-60 секунд

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Яндекс" внедрил свою нейросеть YandexGPT в "Яндекс Браузер" - она сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде тезисов, сообщили в пресс-службе IT-компании. Новая опция доступна в версиях браузера для Windows, macOS и Linux, а также на Android и iOS.

Полученные тезисы можно прочитать за 30-60 секунд, они отображаются в интерфейсе "Яндекс Браузера" поверх открытой вкладки. Речь идет о пересказе русскоязычных статей длиной до 30 тыс. знаков.

Скоро нейросеть сможет обобщать тексты и длиннее этого значения, отметил руководитель проектного офиса разработки "Яндекс Браузера" Илья Шибанов. Нейросетевой пересказ браузера также будет работать в документах форматов .pdf и .docx, привели его слова в пресс-службе "Яндекса".