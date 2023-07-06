НАМИ приобрел завод сидений "Тойота Бошоку" в Петербурге

Сейчас ФГУП "НАМИ" и Минпромторг проводят работу по возобновлению деятельности предприятия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей компании "Тойота Бошоку" в Санкт-Петербурге, которое ранее выпускало автомобильные сиденья бренда. Об этом сообщили в пресс-службе НАМИ.

"26 июня 2023 года ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Тойота Бошоку", расположенного в городе Санкт-Петербург. Ранее компания занималась производством автомобильных сидений и деталей интерьера для автомобилей марки Toyota", - говорится в сообщении.

Сейчас ФГУП "НАМИ" и Минпромторг проводят работу по возобновлению деятельности предприятия. Это позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автокомпонентов.