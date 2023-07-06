Резидент "Технополиса Москва" открыл цех металлообработки и роботизированной сварки

Объем инвестиций в реализацию проекта составил около 120 млн рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "ТЗМОИ" расширил свое производство и запустил цех металлообработки и роботизированной сварки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" благодаря новому цеху по металлообработке и роботизированной сварке на 25% повысит производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Реализация проекта позволила также на 30% увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест примерно до 120, только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек. Объем инвестиций в реализацию проекта составил около 120 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предприятие входит в группу компаний "Фармстандарт" и производит медицинскую технику в сфере систем инфекционного контроля в здравоохранении: паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.

Компания активно инвестирует в наращивание производственных мощностей, разработку новых и доработку существующих изделий. По основным линейкам выпускаемых изделий завод не имеет аналогов по уровню локализации в России и объему их выпуска. Например, уровень локализации дезинфекционно-моечных машин для медизделий достигает 100%.

"Новый цех площадью 1,7 тыс. кв. м позволил увеличить производственные площади завода до 3,3 тыс. кв. м. Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,5 тыс. единиц высокотехнологичной медицинской техники в год", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, основу нового производства составляет современный машиностроительный комплекс, позволяющий осуществлять металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации технологического процесса. Продукция резидента крайне востребована российскими лечебно-профилактическими учреждениями.