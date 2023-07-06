В Альфа-банке заявили, что "кровавая баня" олигополии идет банковскому сектору на пользу

Главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский отметил, что в актуальных условиях Банку России не нужно заботиться о конкуренции между банками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Конкуренцию на банковском рынке сейчас формируют пять банков, но "кровавая баня" олигополии идет ему только в плюс, считает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

"Я год назад говорил, что в России осталось семь банков. Понятно, что есть региональные и нишевые банки, но по-настоящему банков, которые задают тренды и конкуренцию, перераспределяют на себя рынок, на мой взгляд, теперь осталось вообще пять. Зато каких! Каждый из них лучше любого американского и европейского банка", - заявил он в четверг на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Верхошинский подчеркнул, что в актуальных условиях Банку России не нужно заботиться о конкуренции между банками. "Регулятору здесь, мне кажется, не стоит беспокоиться о конкуренции. Олигополия - самая жесткая конкуренция, кровавая баня", - добавил он.