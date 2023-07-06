Министр ОАЭ считает неизбежным постепенный отказ от ископаемых источников энергии

Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что нефтегазовая отрасль должна стремиться достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Постепенный отказ от ископаемых источников энергии неизбежен, но к этому процессу нужно подойти ответственно. Об этом заявил в четверг назначенный председателем XXVIII Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Постепенный отказ от ископаемых источников энергии неизбежен. Он необходим. Но к вопросу нужно подойти ответственно. При переходе нужно обеспечить энергетическую безопасность", - сказал он в видеообращении к участникам VIII Международного семинара ОПЕК.

Он отметил, что, по данным ОПЕК, к 2045 году спрос на энергию возрастет на 23%. В этом веке важно сократить выбросы наряду с обеспечением экономичного роста, добавил министр. "Это политический, экономический, социальный и инженерный вызов", - сказал он.

По словам министра, нефтегазовая отрасль должна стремиться достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году или до этого срока.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.