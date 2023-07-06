В АКОРТ назвали ситуацию с товарами и ценами в крупнейших торговых сетях РФ стабильной

Председатель президиума ассоциации Игорь Караваев отметил, что крупные ретейлеры придерживаются долгосрочных планов поставок и работают с надежными поставщиками

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ситуация с товарами и ценами на них в крупнейших российских торговых сетях остается стабильной, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"В торговых сетях - членах АКОРТ ситуация с товарами и ценами остается стабильной. Крупные ретейлеры придерживаются долгосрочных планов поставок и работают с надежными поставщиками. Это позволяет нивелировать в моменте резкие ценовые колебания", - сказал Караваев.

"Также напомню, что в продовольственном сегменте зависимость от импорта низкая, а изменения цен на непродовольственные товары могут быть разнонаправленными и, в первую очередь, зависят от доступности конкретных позиций, проходящих промо-акций и ряда других факторов", - рассказал он.

В настоящее время АКОРТ объединяет более 20 крупнейших компаний, суммарно занимающих более 30% рынка розничной торговли России: X5 Group, "Магнит", "Лента", "Ашан", Metro Cash and Carry, "М.Видео-Эльдорадо", "Детский мир", "Спортмастер", "Снежная королева" и другие.

В последний месяц наблюдается заметное ослабление курса рубля по отношению к основным валютам. В четверг курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля, евро превышал 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года.