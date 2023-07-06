VK открыла новый офис в Казани

В нем смогут разместиться до 120 сотрудников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания VK открыла новый офис в казанском IT-парке имени Башира Рамеева, там уже работают 30 разработчиков компании, в том числе из команды по развитию технологий и продуктов для создания и потребления контента социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"Новый офис VK открылся в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Пространство площадью более 1 500 кв. м включает в себя опенспейсы, переговорные, лаунж-зоны и открытый лекторий. В офисе по адресу Спартаковская улица, дом 2 уже находятся 30 разработчиков VK, в том числе команда Movika, развивающая технологии и продукты для создания и потребления интерактивного контента "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе.

В казанском офисе смогут разместиться до 120 сотрудников, уточнили в пресс-службе.

Кроме нового IT-хаба, у VK есть восемь офисов в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в компании работает более 11 тыс. сотрудников.