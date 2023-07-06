Титов предложил Мишустину установить потолок роста налога на имущество организаций в 10%

Все последние годы рост размера имущественных налогов остается одной из основных тем жалоб, с которыми бизнес обращается к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей, говорится в письме премьер-министру

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выровнять условия налогообложения имущества по кадастровой стоимости для физических лиц и субъектов предпринимательства, установив предельный рост исчисленного налога на уровне 10% от предыдущего налогового периода. Соответствующее письмо в четверг он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Резкие "рывки" в налогообложении имущества не столько помогают бюджету, сколько подрывают стабильное развитие налогоплательщиков, - пояснил Титов. - Значительное повышение налога в большинстве случаев становится объектом споров, в том числе судебных, и во многих случаях предпринимателям удается опротестовать несправедливую, на их взгляд, кадастровую стоимость. Всего этого можно избежать, если сделать процесс доведения кадастровой стоимости до рыночной более гладким и предсказуемым".

Все последние годы рост размера имущественных налогов остается одной из основных тем жалоб, с которыми бизнес обращается к уполномоченному, напоминает Титов.

По данным Федеральной налоговой службы России, с 2018 по 2021 год сумма исчисленного налога на имущество организаций, касающегося административно-деловых и торговых центров, а также офисных, торговых объектов и объектов общественного питания и бытового обслуживания, выросла на 33%.

Хотя в последнее время общая по стране сумма исчисленного налога возрастает медленнее, в обращениях предпринимателей, тем не менее, фиксируются случаи резкого роста налогообложения в связи с переоценкой кадастровой стоимости и, одновременно, повышением налоговых ставок до максимального уровня в 2%. В подобных условиях деятельность субъектов предпринимательства может становиться убыточной.

Ранее, в условиях восстановления экономики после пандемии, Титов уже предлагал ограничить увеличение исчисленного налога на имущество для объектов, упомянутых в п. п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, потолком в 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом (то есть годом). Уполномоченный напомнил, что аналогичное правило уже установлено для налога на имущество физических лиц, исчисляемого по кадастровой стоимости.