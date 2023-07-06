ЦБ согласовал рост имущественного ценза для квалицифированнных инвесторов до 24 млн рублей

Повышение будет проводиться в два этапа, на первом - до 12 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России согласовал размер имущественного ценза для квалифицированных инвесторов на уровне 24 млн рублей. Повышение будет проводиться в два этапа, на первом - до 12 млн рублей. Об этом сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы посчитали это все, повзвешивали, да - 24 млн рублей. В два этапа - повышение до 12 млн рублей и до 24 млн рублей. С каким-то лагом между ними. Лаг пока обсуждается. Мы предлагаем повысить с 6 до 12 млн рублей через год с момента принятия соответствующего закона", - сказал он.

Ранее ЦБ обсуждал повышение размера имущественного ценза до 24-25 млн рублей.

Мамута добавил, что повышение размера ценза - задача, которая не требует срочного решения. В этом году ЦБ планирует подготовить и внести законопроект.

Он также сообщил, что регулятор планирует перебалансировать перечень инструментов, доступных для квалифицированных инвесторов, будет существенно расширен перечень облигаций, доступных для них.