Онлайн-сервисы РЖД могут быть кратковременно недоступны из-за продолжающихся кибератак

При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме, отметили в холдинге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сайт и мобильное приложение холдинга "Российские железные дороги" могут быть кратковременно недоступны из-за продолжающихся множественных кибератак. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В холдинге указали, что на сайт и мобильное приложение 6 июля продолжаются множественные атаки "с постоянно изменяющимся вектором и инструментами". В РЖД отметили, что источники этих атак рассредоточены по всему миру. "В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что на вокзалах и станциях кассы работают в штатном режиме.

В РЖД рассказали о комплексной эшелонированной системе защиты в компании, которую собрали из ведущих решений на рынке информационной безопасности в РФ. IT-специалисты холдинга делают все возможное для сохранения работоспособности платформ.

Накануне сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерским атакам, в связи с чем их работа была нестабильной. К вечеру компания восстановила работоспособность онлайн-платформ.