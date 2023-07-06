С IKEA хотят взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства ТРЦ под Петербургом

Судебное заседание назначено на 17 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 17 августа судебное заседание по иску на сумму 2,08 млрд рублей Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) к компании "Ингка сентерс рус проперти Е" (входит в холдинг Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и "Мега") за отказ от строительства торгово-развлекательного центра "Мега Новоселье" под Петербургом. Об этом говорится в определении судебной инстанции, размещенном в картотеке.

"Акционерное общество "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к "Ингка Сентерс Рус Проперти Е" со следующими требованиями: взыскать сумму в размере 2 084 576 283,18 рублей , из которых 1 800 500 000 рублей - основной долг, и 284 076 283,18 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами, а также по уплате госпошлины в размере 200 000 рублей. Следующее заседание состоится 17 августа 2023 года", - говорится в материалах дела.

В 2016 году холдинг Ingka Centres выкупил у СевНИИГиМ участок на 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД) в Ленобласти за 2,25 млрд рублей для строительства ТРЦ. В 2020 году Ingka Centres отказалась от проекта.

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, который планировал выступить соинвестором строительства, а также решить задачи по проектированию и согласовать новые объекты с региональным правительством (в том числе — развязку в районе 84-го километра КАД), обратился в суд.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.