6 июля, 09:20

ТПП предложила создать документ, регулирующий перечень товаров для параллельного импорта

По словам председателя совета палаты по интеллектуальной собственности Дмитрия Фадеева, встречаются случаи, когда компании закупают разрешенные к ввозу по параллельному импорту товары, но на момент их таможенного оформления выясняется, что товары уже исключили из перечня

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила разработать нормы, регулирующие функционирование и изменение перечня товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. Об этом сообщил ТАСС председатель совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

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"На практике встречаются случаи, когда компании закупают товары, разрешенные к ввозу по параллельному импорту, но на момент их таможенного оформления выясняется, что товары уже исключены из перечня. Для бизнеса это означает существенные расходы. Поэтому крайне важно разработать документ, регламентирующий порядок и принципы работы перечня", - сказал он.

Фадеев указал также на то, что до сих пор не урегулированы некоторые процедурные вопросы. "Так, не ясно, каковы правовые последствия исключения товара из перечня в случае, если указанный товар был введен в гражданский оборот лицом, не являющимся правообладателем - "параллельным импортером", - сказал он, добавив, что эти актуальные для бизнеса вопросы следует дополнительно разъяснить. 

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