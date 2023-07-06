Арбитражный суд подтвердил законность штрафа в отношении Google в размере 2 млрд рублей

Речь идет о штрафе ФАС за непрозрачные правила блокировок видео и аккаунтов на видеохостинге YouTube

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность ранее наложенного штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на американскую корпорацию Google в размере 2 млрд рублей за непрозрачные правила блокировок видео и аккаунтов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

"Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа ФАС России в отношении Google LLC", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года ФАС России установила, что правила, связанные с "формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми", уточняется в сообщении. За это ФАС наложила на Google оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей.

Американская компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, но Девятый арбитражный апелляционный суд признал законность ранее принятого решения, подчеркивается в сообщении.

Также мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России, напомнили в службе. В итоге Google дополнительно должна заплатить более 4 млрд рублей в бюджет РФ.