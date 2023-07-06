"Росагролизинг" рассчитывает на рост финансирования техники для новых регионов до 6,5 млрд

Руководитель департамента продаж АО "Росагролизинг" Алексей Иванов уточнил, что это связано с крайне высокой потребностью в сельскохозяйственной технике на новых территориях

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" рассчитывает на расширение финансирования поставок техники в новые регионы до 6,5 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил руководитель департамента по работе с поставщиками АО "Росагролизинг" Виталий Калягин на конференции с ведущими партнерами и поставщиками "Новые вызовы для сельхозмашиностроителей" в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2023".

"Многие из вас поставляют уже технику в новые регионы, <...> техники уже поставлено практически на миллиард. И мы рассчитываем на расширение финансирования данной программы до конца 2023 года до 6,5 млрд", - сказал Калягин.

Как уточнил ТАСС руководитель департамента продаж АО "Росагролизинг" Алексей Иванов, это связано с тем, что потребность в сельскохозяйственной технике на новых территориях крайне высокая. "Это не абстрактная цифра, это цифра, которая обозначена клиентами как живая потребность <…>. Это совокупность потребности над 2 млрд, которые уже заявлены. То есть, фактически эти заявки сейчас ожидают решения о выделении дополнительных денежных средств государством", - сказал он.

Ранее генеральный директор компании Павел Косов сообщал, что в этом году программы официально распространили на все четыре новых региона. "Росагролизинг" присутствует в новых регионах страны с прошлого года. Тогда компания поставила в Запорожскую и Херсонскую области более 280 единиц сельхозтехники.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения сельхозтехникой новых регионов РФ. По ее словам, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставлять не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно.