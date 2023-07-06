Альфа-банк подтвердил участие в торгах по покупке банка "Точка"

Председатель правления "Траста" Александр Соколов ранее сообщал о получении семи заявок на участие в аукционе по продаже банка "Точка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Альфа-банк станет одним из участников торгов по покупке банка "Точка". Об этом журналистам сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Да, это публичная информация, участвуем в конкурсе. Торги будут в понедельник, посмотрим. Мы для себя определили ту цену, которую мы считаем справедливой за этот актив, поторгуемся", - сказал он.

Ранее председатель правления "Траста" Александр Соколов сообщал, что "Траст" получил уже семь заявок на участие в аукционе по продаже банка "Точка". По его словам, среди интересантов есть представители как финансового, так и нефинансового сектора. Соколов также сообщал, что не исключает продажу банка "Точка" уже в 2023 году.

В июне прошлого года стало известно, что "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций банка для предпринимателей "Точка". "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка". Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке "Фабрикант" 10 июля. Начальная цена - 22,7 млрд рублей. Миноритарный акционер "Точки" - авиакомпания S7, которой принадлежит 9,9% банка, она имеет приоритетное права выкупа.