Минэкономразвития подготовило законопроект о маркировке видеоигр по содержанию

Маркировка будет касаться игр на всех платформах, включая приставки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило законопроект о маркировке видеоигр в зависимости от их содержания, критерии отнесения игр для компьютеров, а также и для игровых приставок к категориям будут разрабатывать Минцифры совместно с Минздравом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Чтобы исключить избыточного регулирования и негативного влияния на креативную отрасль, законопроект предлагает производителям и дистрибьюторам самостоятельно маркировать видеоигры в зависимости от их содержания. "Сюжетная" маркировка, раскрывающая содержание игры, в дополнение к действующей возрастной маркировке, позволит защитить как пользователей от неподходящего контента, так и разработчиков от необоснованных претензий", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что маркировка будет касаться видеоигр на всех платформах, включая игровые приставки.

Маркировка будет представлена в виде знака или текстового предупреждения. По данным пресс-службы, она предлагает рынку наиболее "мягкое регулирование" в сравнении с различными международными практиками.

"Критерии отнесения той или иной игры к соответствующей категории компьютерных игр разработают Минцифры России совместно с Минздравом России. В ближайшее время планируется ряд открытых обсуждений для получения предложений по доработке законопроекта", - подчеркнули в пресс-службе.