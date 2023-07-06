Аэропорт Домодедово планирует обслужить 22 млн пассажиров по итогам года

Директор аэропорта Андрей Павлов сообщил, что около 30% пассажиропотока будет обслужено в новом сегменте терминала Т2, который планируют запустить 11 июля и перевести туда все международные рейсы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово планирует пассажиропоток по итогам 2023 года на уровне 2022 года - 22 млн пассажиров. Об этом сообщил журналистам директор аэропорта Андрей Павлов.

"К сожалению, сейчас нет предпосылок для роста пассажирских перевозок. Мы планируем в 2023 году обслужить около 22 млн пассажиров, что будет соответствовать примерно уровню прошлого года", - сказал он.

При этом около 30% пассажиропотока будет обслужено в новом сегменте терминала Т2, который планируется запустить 11 июля и перевести туда все международные рейсы, добавил Павлов.

Система багажа в новом терминале Домодедово позволит исключить потерю вещей © Анна Носова/ ТАСС

Работы по достройке второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, по словам директора, планируется завершить в конце 2023 года.

"Завершение первого этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы и ввод ее в эксплуатацию ожидается в конце текущего года. Очень надеемся, что уже в зимнем расписании будем работать полноценно с двух взлетно-посадочных полос", - сказал он.