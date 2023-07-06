В ЦБ заявили, что существующая тенденция на валютном рынке РФ не несет угрозы для банков

Курс евро на Мосбирже ранее превысил 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года, курс доллара, в свою очередь, поднялся выше 93 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Существующая тенденция на российском валютном рынке не несет угрозы для банковского сектора. Такое мнение журналистам озвучил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ.

В четверг курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 93 рубля.

"Сейчас мы не считаем, что именно эта тенденция на валютном рынке является угрозой для банковского сектора. Нас больше беспокоит сам факт того, что быстро ее [валютную позицию банков] сбалансировать не удается", - сказал Тулин.

Первый зампред ЦБ напомнил, что регулятор ведет политику по ограничению валютных рисков банков. "Отсюда регулирование валютного риска через лимиты открытых валютных позиций для банков. Но банки сейчас не могут выйти из открытой валютной позиции быстро, потому что рынок производных финансовых хеджирующих инструментов закрылся, международный рынок… Мы с банками в постоянно диалоге, следим, как они снижают [открытые валютные позиции]", - пояснил он.

При этом для ряда банков рост курсов может сыграть положительную роль, подчеркнул Тулин. "Не хочу быть сейчас в роли оракула, но для некоторых банков, в том числе крупных банков, скорее всего, это им даже в плюс пойдет", - сказал он.