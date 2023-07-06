Дефицит бюджета Новосибирской области на 2023 год вырос до 14,5% от расходов

Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил, что увеличение расходов связано с повышением оплаты труда бюджетников, развитием транспортно-дорожной инфраструктуры, увеличением мер социальной поддержки

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии сразу в двух чтениях утвердили поправки в бюджет региона на 2023 год и плановый период до 2025 года, предусматривающие рост дефицита бюджета на текущий год на 5,8 млрд рублей, до 47 млрд рублей или 14,5% от расходов, передает корреспондент ТАСС.

"Общие параметры бюджета, изменения, которые отражены в законопроекте, в том числе выражаются в увеличении дефицита бюджета, из этой суммы больше половины - почти 3,2 млрд - это федеральные бюджетные кредиты и 2,7 млрд - это увеличение заемного дефицита. Но это только 2023 год, для того, чтобы дать больше управленческих возможностей для работы в текущем году, в 2024-2025 году по дефициту все стабильно, исходя из тех параметров, которые мы формировали изначально в первичном варианте нашего бюджета", - сказал на сессии Заксобрания министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходная часть бюджета 2023 года увеличилась более чем на 10 млрд рублей - до 323,6 млрд рублей, доходы выросли на 4,1 млрд рублей - до 276,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году составит 47 млрд рублей, или 14,5% от расходов.

Голубенко отметил, что увеличение расходов связано с повышением оплаты труда бюджетников, развитием транспортно-дорожной инфраструктуры, увеличением мер социальной поддержки, в том числе обусловленных проведением СВО, а также уточнением объемов финансирования на строительство, благоустройство и ремонтные работы. В частности, дополнительные средства будут выделены на реконструкцию автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" и приобретение пассажирского транспорта, проектирование и строительство новой линии метро в Новосибирске.

В 2024 году расходы бюджета увеличатся на 2,7 млрд рублей и составят 287,8 млрд рублей, доходы увеличатся на 3,2 млрд - до 278,2 млрд рублей. Дефицит составит 9,6 млрд рублей или 3,3% от расходов. В 2025 году расходы вырастут на 3,3 млрд рублей до 293,2 млрд рублей. Доходы - на 3,3 млрд рублей и составят 286,7 млрд рублей, дефицит составит 6,5 млрд рублей или 2,2% от расходов.

25 апреля новосибирские депутаты приняли первые корректировки в бюджет, согласно которым дефицит бюджета региона в 2023 году составил порядка 41,7 млрд рублей.