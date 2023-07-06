ЦБ считает минимальной вероятность разморозки пенсионных накоплений

В регуляторе отметили, что более перспективным является встраивание системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России считает шансы разморозки пенсионных накоплений минимальными. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Это значимая дополнительная нагрузка на бюджет. Напомню, что в 2013 году началась заморозка пенсионных накоплений - за все это время возникал несколько раз вопрос, чтобы вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным. <...> Я думаю, что если шансы [разморозки] и есть, то они минимальны", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Чистюхин добавил, что более перспективным является встраивание системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения.

В сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета РФ было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть ПФР. Сообщалось, что это сэкономит 244 млрд рублей бюджетных средств, которые в противном случае пришлось бы потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда. В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года.