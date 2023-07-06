6 июля, 11:15,
обновлено 6 июля, 11:35
Санкции в отношении России

Льва Хасиса исключили из британского санкционного списка

Причины решения на сайте Минфина Соединенного Королевства не приводятся

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис был исключен из британского санкционного списка по России. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Минфина Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.

Причины решения, принятого британскими властями, не приводятся. О том, что Хасис покидает правление банка, стало известно 15 февраля 2022 года. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
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