Льва Хасиса исключили из британского санкционного списка

Причины решения на сайте Минфина Соединенного Королевства не приводятся

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис был исключен из британского санкционного списка по России. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Минфина Соединенного Королевства.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.

Причины решения, принятого британскими властями, не приводятся. О том, что Хасис покидает правление банка, стало известно 15 февраля 2022 года.