BP считает, что нефть и газ будут значительной частью энергосистемы многие десятилетия

Глава BP Бернард Луни заявил, что энергокомпании должны инвестировать как в энерготранзит, так и в уже существующие энергосистемы

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Нефть и газ будут значительной частью мировой энергосистемы в течение многих десятилетий, но сектору нужны инвестиции, заявил глава BP Бернард Луни в ходе семинара ОПЕК.

"Нефть и газ будут существенной частью энергосистемы в течение многих десятилетий. Таким образом, люди, представляющие индустрию в этом зале - ключевой сектор на многие многие декады в будущем", - сказал он.

Между тем, по словам Луни, энергокомпании должны инвестировать как в энерготранзит, так и в уже существующие энергосистемы. "Если мы не будем инвестировать, мы получим разрыв между поставками и спросом. Мы видим, к чему это приводит: в прошлом году мы потеряли 3% газа в мире, а энергоцены выросли десятикратно", - отметил глава компании, добавив, что говорит о рынках как развивающихся, так и развитых стран.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.