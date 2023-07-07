В 2023 году выдали более 40 млрд рублей льготных кредитов на сельхозтехнику

За весь 2022 год выдача составила 79 млрд рублей, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Объем льготного кредитования на приобретение сельхозтехники в 2023 году составляет более 40 млрд рублей. За весь 2022 год выдача составила 79 млрд рублей, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Сельское хозяйство", которое прошло в четверг в Казани.

"Есть в госпрограмме механизм льготного кредитования, где мы субсидируем льготные кредиты сроком до пяти лет на приобретение техники и оборудования. В прошлом году мы наблюдали снижение объема привлечения кредитных ресурсов именно на сельхозтехнику. Фактически выдача за 2022 год составила 79 млрд рублей, что на 13% ниже уровня 2021 года. На сегодняшний момент мы видим, что ситуация выровнялась. Уже выдано более 40 млрд рублей", - сказала она.

Фастова подчеркнула, что министерство продолжит принимать меры по обеспечению льготных условий для приобретения сельхозтехники. Также она попросила руководителей АПК регионов уделять внимание этим вопросам.